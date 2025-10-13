 
Basketball Regionalliga Frauen des TSV Malmsheim brechen nach der Pause ein

1
Der TSV Malmsheim mit Sharon Anderson (Mi.) konnte nach der Pause mit dem SV Tigers Tübingen nicht mehr mithalten. Foto: Andreas Gorr

Die Malmsheimer Basketballerinnen unterliegen den Tigers Tübingen nach Halbzeitführung 48:61. Landesliga-Männer des SV Leonberg/Eltingen feiern ersten Sieg.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Nach dem erfolgreichen Saisonstart mussten die Basketball-Teams des TSV Malmsheim ihre ersten Niederlagen einstecken. Die Frauen unterlagen in der Regionalliga mit 48:61 bei den Tigers Tübingen. Nach vor allem defensiv starkem Start ging Malmsheim mit einer 29:20-Führung in die Pause.

 

Doch der Gegner steigerte die Leistung in Hälfte zwei, mit mehr Schnelligkeit und Wurfglück drehten die Tigers das Spiel. TSV-Trainerin Lisa Bonds betonte die Stärke des Gegners: „Für mich ist Tübingen in den Top 3 und so haben sie sich dann auch präsentiert.“

Die 17 Punkte von Janina Dzubba waren zu wenig für den TSV Malmsheim. Foto: Andreas Gorr

Ihre Mannschaft um Top-Werferin Janina Dzubba (17 Punkte) habe sich weitestgehend selbst im Weg gestanden und sei keinesfalls chancenlos gewesen, meinte Bonds: „Wir haben nicht auf den Sack gekriegt.“

Auch die Männer verloren mit 63:69 denkbar knapp beim TV Nellingen. Nach drei Erfolgen zum Auftakt muss das Team von Manuel Martinez und Luis Müller (14 Punkte) den ersten Rückschlag einstecken und die Tabellenführung der Landesliga abgeben.

Routinier Jochen Mikait (Mi.) führte den SV Leonberg/Eltingen zum ersten Saisonsieg. Foto: Andreas Gorr

Erfolgreicher verlief das Wochenende in der Landesliga für den SV Leonberg/Eltingen, mit 89:63 holte das Team beim TV Obertürkheim den ersten Saisonsieg. Vor allem eine im Vergleich zu den letzten Spielen verbesserte Verteidigung gab für Trainer Niko Tokas den Ausschlag, den TV sah er offensiv nicht schwächer als die Gegner der ersten Spiele. Den ersten Erfolg will er jedoch nicht überbewerten und mahnt zu konstanteren Leistungen.

Kritisch sieht Tokas die Offensive um Jochen Mikait (26 Punkte), in der die Verwertungsquoten zu niedrig ausfallen. Dem Team fehle im Angriff noch der Rhythmus, dieser müsse sich einstellen, „dann ist es nicht einfach, uns zu schlagen“, meint der SV-Coach.

