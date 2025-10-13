Basketball Regionalliga Frauen des TSV Malmsheim brechen nach der Pause ein
Die Malmsheimer Basketballerinnen unterliegen den Tigers Tübingen nach Halbzeitführung 48:61. Landesliga-Männer des SV Leonberg/Eltingen feiern ersten Sieg.
Nach dem erfolgreichen Saisonstart mussten die Basketball-Teams des TSV Malmsheim ihre ersten Niederlagen einstecken. Die Frauen unterlagen in der Regionalliga mit 48:61 bei den Tigers Tübingen. Nach vor allem defensiv starkem Start ging Malmsheim mit einer 29:20-Führung in die Pause.