Die Basketballerinnen des TSV Malmsheim feiern beim Debüt in der neue Spielklasse einen verdienten 79:74-Sieg über die BSG Ludwigsburg. Auch die Männer gewinnen ihr Auftaktspiel in der Landesliga.

Manuel Schust 23.09.2024 - 14:40 Uhr

Erst beim Warmmachen wurde den Spielerinnen des TSV Malmsheim klar, auf was für ein Kaliber sie im ersten Heimspiel treffen sollten. Bei den BSG Basket Ludwigsburg liefen einige Spielerinnen mit Erst- und Zweitligaerfahrung auf. „Wir haben am Anfang schon etwas gebraucht, um in die Partie reinzufinden“, schildert Trainerin Lisa Bonds. Doch ihre Spielerinnen akklimatisierten sich gut mit dem Tempo und konnten das physische und schnelle Spiel der Barockstädterinnen gut mitgehen.