Der Aufsteiger SV Möhringen setzt für die an diesem Wochenende beginnende Saison auf sein gehabtes Personal – und sein Trainer glaubt, dass sich manch einer der neuen Gegner wundern wird.

Harald Landwehr 26.09.2024 - 08:00 Uhr

Fast vier Jahrzehnte sind vergangen, seit eine Basketball-Männermannschaft des SV Möhringen zuletzt Punktspiele in einem anderen Bundesland bestritten hat. 1985 stiegen die Korbjäger von der Hechinger Straße als Schlusslicht aus der zweiten Bundesliga Süd ab. Vorbei war es damit mit den sportlichen Ausflügen nach Bayern, Hessen oder ins Saarland. Nun folgt in dieser Hinsicht mit dem Aufstieg in die heutige viertklassige Regionalliga Südwest ein Comeback. „Die Vorfreude bei uns ist riesengroß. Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt und wollen gegen die vielen neuen Gegner zeigen, was wir können“, sagt der Trainer Domagoj Buljan.