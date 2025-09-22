Basketball Saisonstart Frauen des TSV Malmsheim knacken die 100-Punkte-Marke
Die Basketballer des TSV Malmsheim starten erfolgreich: Die Männer schlagen die BG Remseck II 68:57. Janina Dzubba führt das Regionalliga-Team zum 100:59-Kantersieg.
TSV-Coach Manuel Martinez schmunzelte nach dem Abpfiff. „Kein schönes Spiel, aber unterm Strich ein verdienter Sieg“, lautete sein Fazit zum Auftaktsieg seiner Männer in der Landesliga. Gegen die BG Remseck 2 setzte sich der TSV Malmsheim mit 68:57 relativ knapp durch.