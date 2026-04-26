In der Schlussphase ist Cleveland in Toronto eigentlich auf dem Weg zum dritten Sieg in der Serie. Doch am Ende jubeln die Gastgeber.

dpa 26.04.2026 - 22:02 Uhr

Toronto - Nach einer schwachen Schlussphase haben die Cleveland Cavaliers mit Basketball-Weltmeister Dennis Schröder einen wichtigen Sieg in den NBA-Playoffs aus der Hand gegeben. Die Cavaliers verloren das vierte Spiel ihrer Erstrunden-Serie bei den Toronto Raptors 89:93, damit steht es nun nach Siegen 2:2. Zum Weiterkommen sind vier Erfolge notwendig. Zuvor es nach zwei Heimerfolgen eine 104:126-Niederlage in Toronto gegeben.