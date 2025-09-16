Basketball: SV Fellbach II: Der Optimismus ist groß

Am Ende hat er doch noch geklappt: der ersehnte Aufstieg in die Regionalliga Baden-Württemberg (2. Regionalliga). Weil die Basketballer des Teams Ehingen Urspring als Zweitplatzierte der vergangenen Saison in der Oberliga Württemberg auf die Aufstiegsspiele verzichtet hatten, durfte sich stattdessen der drittplatzierte Verbund des SV Fellbach II mit dem badischen Zweiten, dem SSC Baden, um den freien Platz eine Klasse weiter oben duellieren. Und das Team um den Trainer Vilius Sermokas tat das erfolgreich. Dem 104:64-Auswärtserfolg ließ der SVF II dann einen 83:76-Heimerfolg folgen. Am kommenden Sonntag beginnt nun das neue Abenteuer in der Regionalliga. Dabei ist das Fellbacher Team zu Gast bei der TS Göppingen (17.30 Uhr, Parkhaus-Halle).

Nur ein Leistungsträger hat den Klub verlassen Der Fellbacher Abteilungsleiter Andreas Tsiminos gibt sich vor dem Auftakt optimistisch. „Wir haben eine sehr starke Truppe und werden nichts mit den vier Abstiegsplätzen zu tun haben“, sagt er. Vielmehr glaubt der Vordenker, dass sich die Mannschaft, wenn alles optimal läuft, sogar unter den besten vier Ensembles platzieren kann. „Wir sind sicherlich von den Gegnern nicht einfach zu bespielen.“ Ein großer Vorteil ist, dass die Fellbacher in Moritz Schneider, der sein Basketballglück künftig im Ausland sucht (Spanien oder Italien), nur einen Leistungsträger der vergangenen Saison ziehen lassen mussten.

Vier Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft dabei

Ein weiterer Vorteil: gleich vier Akteure, die auch im Kader der ersten Mannschaft stehen, die in der dritthöchsten Liga Pro B spielt, werden auch im Regionalliga-Team zum Einsatz kommen. Das sind Jeremy Kolev, David Volz, Travis Davis und Jonathan Gerlinger. Wobei Letztgenannter seinen Schwerpunkt auf jeden Fall bei der ersten Mannschaft hat. „Wir wollen ihn noch besser ausbilden und weiterentwickeln“, sagt Tsiminos. Zu einem spielentscheidenden Faktor könnte indes auch Brian Butler werden. Der 33-jährige Flügelspieler, eigentlich fester Bestandteil im Kader der Fellbacher Pro-B-Mannschaft, hat sich aus privaten Gründen entschieden, bis zum Ende des Jahres seinen Fokus auf die zweite Mannschaft zu legen und nur im Notfall im Vorzeige-Team auszuhelfen. „Wie es dann im neuen Jahr mit ihm weitergeht, wird sich zeigen“, sagt der Fellbacher Abteilungsleiter. Und drittens sind da noch der Erfolgshunger und die Energie der jungen Spieler, die auf ein erfolgreiches Abschneiden hoffen lassen. „Die Jungs sind heiß und wollen. Die können rennen, am liebsten sollen sie alle überrennen“, sagt Tsiminos.

Mit dem Aufstieg fällt die Strafe weg

Dass die Fellbacher Zweite den Sprung nach oben geschafft hat, freut die Verantwortlichen derweil gleich doppelt. Zum einen, sagt Tsiminos, könne man Jugendspieler jetzt noch besser ausbilden und sei auch für junge Talente aus der Region eine noch interessantere Adresse. Zum anderen müsse der Verein keine Strafe mehr bezahlen. Denn mit einem Team in der Pro B müsse man eine Mannschaft in der Regionalliga oder der Jugend-Bundesliga nachweisen. Beides war zuletzt beim SVF nicht gegeben. „Das ist jetzt schon eine tolle Erleichterung“, sagt der Abteilungschef.

Nach dem Auftakt in der Fremde bestreitet der SVF II am Samstag, 27. September, 17.30 Uhr, in der Gäuäckerhalle I gegen die PKF Titans Stuttgart um den Ex-Fellbacher Lars Berger sein erstes Heimspiel.