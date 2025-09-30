Basketball: SV Fellbach II: Ein übles Foul trübt die Freude über den Sieg

Die Basketballer des SV Fellbach II haben am Samstag in der Regionalliga Baden-Württemberg ihren zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel gefeiert. Gegen die Gäste von PKF Titans Stuttgart gewann das Team um den Trainer Vilius Sermokas in der heimischen Gäuäckerhalle mit 86:76. In der Tabelle belegt der Aufsteiger damit den zweiten Platz. Den Sieg haben die Gastgeber indes teuer bezahlt. Bei einem Foul Sekunden vor dem Ende wurde Jeremy Kolev, der auch dem Kader der ersten Mannschaft in der Pro B (siehe Text oben) angehört, so umgerissen, dass er sich dabei den kompletten Knöchel verdreht hat. Die genaue Diagnose steht zwar noch aus, der Abteilungsleiter Andreas Tsiminos rechnet aber mit einem längeren Ausfall. „Das Foul war völlig unnötig. Wir waren sieben Punkte vorn, hatten quasi schon gewonnen“, sagt Tsiminos.

Nach dem dritten Viertel ist der Spielausgang völlig offen Ehe der Sieg am Samstag in trockenen Tüchern war, war es ein hartes Stück Arbeit. Zwar starteten die Fellbacher stark und führten nach dem ersten Viertel mit 27:21, zur Halbzeit lagen allerdings die Degerlocher, die ohne den Ex-Fellbacher Pro-B-Spieler Lars Berger angetreten waren (gesundheitlich angeschlagen), mit 47:44 vorn. Und nach dem dritten Viertel war das Spiel beim 65:65 wieder völlig offen. In dem zeigte sich dann aber, dass die Fellbacher in Summe das bessere Team waren. Die Gäste hatten zwar in Danilo Mitrovic (31 Punkte) den besten Werfer, doch dem schwanden irgendwann die Kräfte. Schlüsselspieler aufseiten des SVF II war Konrad Glück, der die Rolle des fehlenden Punktegaranten Patrick Oksar sehr gut ausgefüllt hat. Stark agierten aber auch die Aufbauspieler Thomas Negga und Travis Davis sowie Kolev, Jonathan Gerlinger und Theophilus Badu Agyemang. Letztgenannter überzeugte mit spektakulären Aktionen. SV Fellbach II: Glück (22), Gerlinger (18), Kolev (14), Agyemang (6), Negga (6), Asomah (5), Dickgiesser (5), Davis (4), Butler (3), Markovic (2), Awuku, Ouro.