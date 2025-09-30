 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Ein übles Foul trübt die Freude über den Sieg

Basketball: SV Fellbach II Ein übles Foul trübt die Freude über den Sieg

Basketball: SV Fellbach II: Ein übles Foul trübt die Freude über den Sieg
1
Jeremy Kolev wird bei seinem Einsatz in der zweiten Mannschaft kurz vor Schluss gefoult. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach II gewinnen in der Regionalliga gegen das Team von PKF Titans Stuttgart mit 86:76.

Die Basketballer des SV Fellbach II haben am Samstag in der Regionalliga Baden-Württemberg ihren zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel gefeiert. Gegen die Gäste von PKF Titans Stuttgart gewann das Team um den Trainer Vilius Sermokas in der heimischen Gäuäckerhalle mit 86:76. In der Tabelle belegt der Aufsteiger damit den zweiten Platz. Den Sieg haben die Gastgeber indes teuer bezahlt. Bei einem Foul Sekunden vor dem Ende wurde Jeremy Kolev, der auch dem Kader der ersten Mannschaft in der Pro B (siehe Text oben) angehört, so umgerissen, dass er sich dabei den kompletten Knöchel verdreht hat. Die genaue Diagnose steht zwar noch aus, der Abteilungsleiter Andreas Tsiminos rechnet aber mit einem längeren Ausfall. „Das Foul war völlig unnötig. Wir waren sieben Punkte vorn, hatten quasi schon gewonnen“, sagt Tsiminos.

 

Nach dem dritten Viertel ist der Spielausgang völlig offen

Ehe der Sieg am Samstag in trockenen Tüchern war, war es ein hartes Stück Arbeit. Zwar starteten die Fellbacher stark und führten nach dem ersten Viertel mit 27:21, zur Halbzeit lagen allerdings die Degerlocher, die ohne den Ex-Fellbacher Pro-B-Spieler Lars Berger angetreten waren (gesundheitlich angeschlagen), mit 47:44 vorn. Und nach dem dritten Viertel war das Spiel beim 65:65 wieder völlig offen. In dem zeigte sich dann aber, dass die Fellbacher in Summe das bessere Team waren. Die Gäste hatten zwar in Danilo Mitrovic (31 Punkte) den besten Werfer, doch dem schwanden irgendwann die Kräfte. Schlüsselspieler aufseiten des SVF II war Konrad Glück, der die Rolle des fehlenden Punktegaranten Patrick Oksar sehr gut ausgefüllt hat. Stark agierten aber auch die Aufbauspieler Thomas Negga und Travis Davis sowie Kolev, Jonathan Gerlinger und Theophilus Badu Agyemang. Letztgenannter überzeugte mit spektakulären Aktionen.

SV Fellbach II: Glück (22), Gerlinger (18), Kolev (14), Agyemang (6), Negga (6), Asomah (5), Dickgiesser (5), Davis (4), Butler (3), Markovic (2), Awuku, Ouro.

Weitere Themen

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Beim SVF II sticht der junge Nikita Siebert heraus

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe Beim SVF II sticht der junge Nikita Siebert heraus

Oeffingens Maldin Ymeraj bleibt ohne Torerfolg, ist aber beim 5:2 an vier Treffern beteiligt.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach: Nur die georgischen Asse stechen

Ringen: SV Fellbach Nur die georgischen Asse stechen

Zwei Überlegenheitssiege von Tornike Katamadze und Gocha Meladze können die dritte Saisonniederlage der SVF-Ringer nicht verhindern.
Von Michael Käfer
Basketball Pro B: SV Fellbach: Mit Defensivstärke zum Sieg

Basketball Pro B: SV Fellbach Mit Defensivstärke zum Sieg

Die Basketballer des SV Fellbach um Mikey De Sousa gewinnen zum Auftakt der neuen Spielzeit 2025/2026 in der dritthöchsten Spielklasse Pro B bei den Dresden Titans mit 67:60.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TV Oeffingen: Vier Tore in überragenden 30 Minuten

Fußball: TV Oeffingen Vier Tore in überragenden 30 Minuten

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen gewinnen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den TSV Ilshofen mit 5:2 (4:1). Es war der dritte Sieg nacheinander.
Von Eva Herschmann
Handball: TV Oeffingen: Drei Tore in drei Minuten entscheiden

Handball: TV Oeffingen Drei Tore in drei Minuten entscheiden

Die Verbandsliga-Handballer des TVOe tun sich beim TV Spaichingen erst schwer, gewinnen dann aber mit 27:22.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Starke Auftritte von Kaja Ehrhardt und Sara Kuhrt

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Starke Auftritte von Kaja Ehrhardt und Sara Kuhrt

Die HC-Handballerinnen gewinnen in der Regionalliga beim Aufsteiger TSV Rintheim deutlich mit 35:20 (18:9).
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Trotz Traumtor kein Punkte

Fußball: SV Fellbach Trotz Traumtor kein Punkte

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren am Samstag das Heimspiel gegen die Gäste von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 1:2 und hadern mit der Schiedsrichterleistung.
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Siege stillen den Hunger nicht

Handball: TSV Schmiden Siege stillen den Hunger nicht

Die Oberliga-Handballer des TSV gewinnen auch ihr zweites Saisonspiel. Das Team um Paul Feirabend setzt sich gegen die SG H2Ku Herrenberg mit 30:21 durch.
Von Maximilian Hamm
Handball: SV Fellbach: Stark: Wente und Beck

Handball: SV Fellbach Stark: Wente und Beck

Die Handballer des SV Fellbach gewinnen das erste Heimspiel in der Verbandsliga-Saison gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn 37:30.
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Trotz Sieg noch Luft nach oben

Handball: TSV Schmiden Trotz Sieg noch Luft nach oben

Die Schmidener Oberliga-Handballer empfangen an diesem Freitag, 20 Uhr, die SG H2Ku Herrenberg.
Von max
Weitere Artikel zu SV Fellbach
 