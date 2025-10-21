Nach drei Siegen zum Auftakt in der Regionalliga Baden-Württemberg haben die Basketballer des SV Fellbach II am Samstag in der Gäuäckerhalle I ihre zweite Niederlage hintereinander verbucht. Das Team um den Trainer Vilius Sermokas musste sich dem USC Freiburg mit 83:94 geschlagen geben. Ausschlaggebend, dass die Gäste um ihren erfolgreichsten Punktesammler Lorenz Fahrion (18) die Zähler mit in den Breisgau nahmen, war die schwache Leistung der Fellbacher im dritten Viertel, das mit 15:28 verloren ging. „Unser größtes Problem waren unsere vielen Unkonzentriertheiten, da hat einfach oft der Kopf gefehlt“, sagt der Abteilungsleiter Andreas Tsiminos.

Stark: Gerlinger und Dickgiesser Die Fellbacher waren zunächst nicht gut in die Partie gestartet, fingen sich aber im zweiten Viertel und lagen zur Halbzeit mit 50:48 vorn. Großen Anteil am Aufschwung hatten Jonathan Gerlinger (21 Punkte) und Wilko Dickgiesser, der nicht nur 14 Punkte verbuchte, sondern auch sein bisher bestes Spiel im SVF-Trikot gemacht hat.

Im letzten Viertel noch einmal berappelt

Ob die Fellbacher im dritten Viertel dachten, sie könnten das Spiel nun ohne große Anstrengung nach Hause schaukeln, ist allenfalls eine Vermutung. Fakt ist hingegen, dass die Gäste sehr gut gespielt haben und den Sieg einen Ticken mehr wollten als die Gastgeber, die sich Ende des dritten Viertels auch ein wenig aufgaben. „In solchen Phasen fehlt mir der Charakter meiner Mannschaft“, sagt Vilius Sermokas. Zwar berappelte sich der nun viertplatzierte Aufsteiger im finalen Viertel noch einmal (18:18), der Rückstand (minus elf) war aber bereits zu groß, um dem Spiel noch einmal eine Wende geben zu können. „Vielleicht hätten wir das Spiel in der Oberliga noch gewonnen, aber in der 2. Regionalliga sind die Gegner dafür einfach zu stark“, sagt Tsiminos.

SV Fellbach II: Gerlinger (21), Dickgiesser (14), Oksar (12), Davis (8), Negga (7), Ouro (6), Glück (6), Awuku (4), Agyemang (3), Asomah (2), Furkert, Markovic.