Basketball: SV Fellbach II Manchmal fehlt der Kopf

1
Jonathan Gerlinger ist mit 21 Punkten treffsicherster Werfer beim SVF II. Foto: Günter Schmid

Die Basketballer des SV Fellbach II verlieren in der Regionalligagegen den USC Freiburg mit 83:94 (50:48). In der Tabelle belegt der Aufsteiger den vierten Platz.

Nach drei Siegen zum Auftakt in der Regionalliga Baden-Württemberg haben die Basketballer des SV Fellbach II am Samstag in der Gäuäckerhalle I ihre zweite Niederlage hintereinander verbucht. Das Team um den Trainer Vilius Sermokas musste sich dem USC Freiburg mit 83:94 geschlagen geben. Ausschlaggebend, dass die Gäste um ihren erfolgreichsten Punktesammler Lorenz Fahrion (18) die Zähler mit in den Breisgau nahmen, war die schwache Leistung der Fellbacher im dritten Viertel, das mit 15:28 verloren ging. „Unser größtes Problem waren unsere vielen Unkonzentriertheiten, da hat einfach oft der Kopf gefehlt“, sagt der Abteilungsleiter Andreas Tsiminos.

 

Stark: Gerlinger und Dickgiesser

Die Fellbacher waren zunächst nicht gut in die Partie gestartet, fingen sich aber im zweiten Viertel und lagen zur Halbzeit mit 50:48 vorn. Großen Anteil am Aufschwung hatten Jonathan Gerlinger (21 Punkte) und Wilko Dickgiesser, der nicht nur 14 Punkte verbuchte, sondern auch sein bisher bestes Spiel im SVF-Trikot gemacht hat.

Im letzten Viertel noch einmal berappelt

Ob die Fellbacher im dritten Viertel dachten, sie könnten das Spiel nun ohne große Anstrengung nach Hause schaukeln, ist allenfalls eine Vermutung. Fakt ist hingegen, dass die Gäste sehr gut gespielt haben und den Sieg einen Ticken mehr wollten als die Gastgeber, die sich Ende des dritten Viertels auch ein wenig aufgaben. „In solchen Phasen fehlt mir der Charakter meiner Mannschaft“, sagt Vilius Sermokas. Zwar berappelte sich der nun viertplatzierte Aufsteiger im finalen Viertel noch einmal (18:18), der Rückstand (minus elf) war aber bereits zu groß, um dem Spiel noch einmal eine Wende geben zu können. „Vielleicht hätten wir das Spiel in der Oberliga noch gewonnen, aber in der 2. Regionalliga sind die Gegner dafür einfach zu stark“, sagt Tsiminos.

SV Fellbach II: Gerlinger (21), Dickgiesser (14), Oksar (12), Davis (8), Negga (7), Ouro (6), Glück (6), Awuku (4), Agyemang (3), Asomah (2), Furkert, Markovic.

Fußball: SV Fellbach, TV Oeffingen: Toptorjäger nach Gambia abgeschoben

Fußball: SV Fellbach, TV Oeffingen Toptorjäger nach Gambia abgeschoben

Oeffingens Gegner am Sonntag, die SSV Schwäbisch Hall, muss herben Verlust verkraften.
Von Susanne Degelund Eva Herschmann
Fußball: TSV Schmiden: Eine Fußspitze besser als der Gegner

Fußball: TSV Schmiden Eine Fußspitze besser als der Gegner

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden gewinnen bei der SGM Kreßberg mit 3:2 und bleiben Dritte.
Von Susanne Degel
Fußball: TV Oeffingen: Ein Punkt trotz widriger Umstände

Fußball: TV Oeffingen Ein Punkt trotz widriger Umstände

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen spielen zum ersten Mal in dieser Saison unentschieden – 1:1 (0:0) bei der SSV Schwäbisch Hall.
Von Eva Herschmann
Handball: SV Fellbach: Das bessere Ende in einem kniffligen Spiel

Handball: SV Fellbach Das bessere Ende in einem kniffligen Spiel

Die Handballer des SV Fellbach setzen sich am Samstag gegen die Gäste des TV Spaichingen mit 33:28 durch.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Mit fast 20 Toren von außen zum Punktgewinn

Handball: TSV Schmiden Mit fast 20 Toren von außen zum Punktgewinn

Die Handballer des TSV Schmiden trennen sich beim HTV Meißenheim mit einem 31:31-Unentschieden.
Von Maximilian Hamm
Handball: TV Oeffingen: Immer eine Lösung parat

Handball: TV Oeffingen Immer eine Lösung parat

Die Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstagabend auch ihr viertes Spiel in dieser Verbandsliga-Saison – 30:24 gegen die Gäste der TG Schömberg.
Von Maximilian Hamm
Fußball: SV Fellbach: SVF gelingt Befreiungsschlag

Fußball: SV Fellbach SVF gelingt Befreiungsschlag

Die Fellbacher Verbandsliga-Fußballer gewinnen am Freitagabend das Duell mit dem Oberliga-Mitabsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 2:1 (1:0).
Von Susanne Degel
Handball: SVF, TVOe: Den Schwung mitnehmen

Handball: SVF, TVOe Den Schwung mitnehmen

Die Handballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 20 Uhr, das Team des TV Spaichingen. Der TV Oeffingen spielt zur selben Zeit gegen die TG Schömberg.
Von Maximilian Hamm
Fußball: SV Fellbach: Duell der Absteiger

Fußball: SV Fellbach Duell der Absteiger

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitagabend, 19.30 Uhr, bei Calcio Leinfelden-Echterdingen an. Der Filderklub hat zuletzt dreimal in Folge gewonnen.
Von Susanne Degel
Volleyball: SV Fellbach: Alles eine Frage der mentalen Stärke

Volleyball: SV Fellbach Alles eine Frage der mentalen Stärke

Die Volleyballerinnen des SV Fellbach verlieren in der Regionalliga das erste Heimspiel der Saison gegen den FV Tübinger Modell mit 1:3 nach Sätzen.
Von Susanne Degel
