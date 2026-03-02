Auf und Ab liegen bei den deutschen NBA-Stars eng beieinander. Während Isaiah Hartenstein und Dennis Schröder siegen, geht Orlando trotz starker Leistung von Tristan da Silva die Puste aus.
Orlando - Die Orlando Magic haben in der NBA die zweite bittere Pleite gegen ein Spitzenteam in Folge kassiert. Trotz einer Gala von Deutschlands Basketball-Europameister Tristan da Silva verlor das Team aus Florida gegen den Tabellenführer der Eastern Conference, die Detroit Pistons, mit 92:106. Knackpunkte waren wieder einmal eine Schwächephase gegen Ende des dritten Viertels und die zahlreichen Ballverluste.