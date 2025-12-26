Nikola Jokic überragt seit Jahren in der NBA. Am traditionellen Weihnachtsabend gelingt ihm in der besten Basketball-Liga der Welt mal wieder ein besonderes Spiel.

dpa 26.12.2025 - 10:56 Uhr

Denver - Nikola Jokic spielte wie im Rausch. 56 Punkte, 16 Rebounds und 15 Assists gelangen dem Basketball-Superstar beim Weihnachtsspiel seiner Denver Nuggets gegen die Minnesota Timberwolves. Als erst zweiter Profi in der Geschichte der NBA schaffte der Serbe somit ein Triple-Double mit mindestens 50 Punkten, 15 Rebounds und 15 Assists. Zuvor hatte dies James Harden vollbracht.