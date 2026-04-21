Die deutschen Basketballerinnen haben für die Heim-WM eine gute Auslosung erwischt. Das Minimalziel Viertelfinale scheint auf jeden Fall möglich.
21.04.2026 - 18:53 Uhr
Berlin - Die deutschen Basketballerinnen haben bei der Heim-WM in Berlin eine lösbare Vorrundengruppe erwischt. Das Team von Bundestrainer Olaf Lange bekommt es bei der Weltmeisterschaft vom 4. bis 13. September zunächst mit Spanien, Japan und Mali zu tun. Das ergab die Auslosung im Kraftwerk in Berlin. Ausgetragen werden die Partien in der Berlin Arena und der Max-Schmeling-Halle.