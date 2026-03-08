Basketball: Yesilova glänzt beim Kantersieg des MTV Stuttgart

Durchwachsenes Basketball-Wochenende für die Stuttgarter Teams: Während die Frauen des MTV Stuttgart in der zweiten Liga mit Hilfe einer überragenden Akteurin einen Kantersieg feierten, mussten die Männer des Kräherwald-Clubs und deren Lokalrivale SV Möhringen in der Regionalliga Südwest jeweils eine Niederlage hinnehmen.

Der Plan der MTV-Frauen ging dagegen von Beginn an auf. Gegen den Tabellenletzten BB Ulm 01 setzten die Stuttgarterinnen auf eine aggressive Defensive und wurden mit einem deutlichen 83:37-Heimerfolg belohnt. Zuvor hatten vier Niederlagen in Folge den Play-off-Traum in weite Ferne rücken lassen. „Rechnerisch ist es noch möglich, aber eher unrealistisch“, sagt der Teammanager Enrico Laue. Umgekehrt fehlen noch zwei Siege, um die Play-downs zu verhindern. „Wir sind zuversichtlich, dass wir das schaffen“, sagt Laue bei fünf ausstehenden Spielen.

Aktuell ragte im eigenen Team eine Spielerin heraus. Selma Yesilova traf mit sieben ihrer elf Dreier-Versuche und erzielte insgesamt 31 Punkte – die mit Abstand meisten in dieser Begegnung.

Im Anschluss hatten die MTV-Männer die PS Lions Karlsruhe II zu Gast und verloren mit 64:84. „Wir haben den Gegner anscheinend nicht ernst genug genommen und waren zu locker“, ärgert sich der Trainer Anestis Fesatidis. Die Badener, die als Drittletzter noch um den Klassenverbleib kämpfen, bestraften die Nachlässigkeiten sofort. „Sie haben ein super Spiel gemacht“, erkennt Fesatidis an. Der Leistungsunterschied zeigte sich deutlich bei den Rebounds. „Die haben sich fast alle 50:50-Bälle geholt. Das darf so nicht sein“, sagt der Coach. Bester Stuttgarter Schütze war Vasileios Lampropoulos mit 18 Punkten. Sportlich ist die Saison für den MTV als Tabellensiebter ohnehin schon gelaufen. Der Einzug in die ursprünglich angepeilten Play-offs war schon vor diesem Wochenende nicht mehr möglich. „Das darf aber keine Entschuldigung für unsere Leistung sein“, sagt Fesatidis.

SV Möhringen kassiert gegen Ehingen/Urspringschule über 100 Punkte

Der Lokalrivale SV Möhringen kämpft derweil noch gegen den Abstieg – und hat beim Tabellendritten Team Ehingen/Urspringschule eine 70:106-Klatsche kassiert. „Wir haben die Grenzen aufgezeigt bekommen“, sagt der Trainer Sascha Klatt. Schon zur Halbzeitpause war die Partie beim Stand von 33:57 praktisch entschieden. „Die waren extrem motiviert. Das ging alles zu schnell für uns“, konstatiert Klatt. Zudem schmerzte der frühe Ausfall von Brian Zimmer. Der Center verletzte sich in der Anfangsphase bei einem Sturz auf den Nacken und fiel für den Rest der Begegnung aus.

Gegen Ende, als die Niederlage bereits sicher war, rotierte Klatt und gab den Ersatzspielern etwas Spielzeit. Nico Hihn erzielte mit 20 Punkten einmal mehr die meisten für die Möhringer.