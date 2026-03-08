Basketball: Yesilova glänzt beim Kantersieg des MTV Stuttgart

 
Yesilova glänzt beim Kantersieg des MTV Stuttgart

1
Selma Yesilova war die herausragende Schützin beim MTV Stuttgart. Foto: Bergmann

Die Zweitliga-Basketballerinnen des MTV Stuttgart beenden mit einem 83:37 ihre Durststrecke. Dagegen gehen die Männer des Vereins und der SV Möhringen in der Regionalliga leer aus.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Durchwachsenes Basketball-Wochenende für die Stuttgarter Teams: Während die Frauen des MTV Stuttgart in der zweiten Liga mit Hilfe einer überragenden Akteurin einen Kantersieg feierten, mussten die Männer des Kräherwald-Clubs und deren Lokalrivale SV Möhringen in der Regionalliga Südwest jeweils eine Niederlage hinnehmen.

 

Der Plan der MTV-Frauen ging dagegen von Beginn an auf. Gegen den Tabellenletzten BB Ulm 01 setzten die Stuttgarterinnen auf eine aggressive Defensive und wurden mit einem deutlichen 83:37-Heimerfolg belohnt. Zuvor hatten vier Niederlagen in Folge den Play-off-Traum in weite Ferne rücken lassen. „Rechnerisch ist es noch möglich, aber eher unrealistisch“, sagt der Teammanager Enrico Laue. Umgekehrt fehlen noch zwei Siege, um die Play-downs zu verhindern. „Wir sind zuversichtlich, dass wir das schaffen“, sagt Laue bei fünf ausstehenden Spielen.

