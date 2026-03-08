Basketball Yesilova glänzt beim Kantersieg des MTV Stuttgart
Die Zweitliga-Basketballerinnen des MTV Stuttgart beenden mit einem 83:37 ihre Durststrecke. Dagegen gehen die Männer des Vereins und der SV Möhringen in der Regionalliga leer aus.
Durchwachsenes Basketball-Wochenende für die Stuttgarter Teams: Während die Frauen des MTV Stuttgart in der zweiten Liga mit Hilfe einer überragenden Akteurin einen Kantersieg feierten, mussten die Männer des Kräherwald-Clubs und deren Lokalrivale SV Möhringen in der Regionalliga Südwest jeweils eine Niederlage hinnehmen.