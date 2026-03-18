Seit 1990 ist Batman Kebap in Bonlanden ein Begriff, nun setzen sich die Wirtsleute zur Ruhe. Wie lang ist noch geöffnet, und wer übernimmt den Laden?
18.03.2026 - 15:00 Uhr
Der Schnauzbart ist schwärzer, das Haar unter der Papierkappe ist dichter, und in der Hand hält er ein langes Messer statt einer elektrischen Schneidemaschine. Doch es besteht kein Zweifel: Das auf dem verblichenen Foto an der Wand ist Cemal Batman. Darüber hängt eine Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer – für 25 Jahre Einsatz im Sinne der örtlichen Wirtschaft. Ausgestellt wurde sie im Januar 2015.