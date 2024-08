Porsche will Varta-Tochter übernehmen

Der Batteriekonzerns Varta muss sich um seine Zukunft Sorgen machen. Nun kommt Hilfe von einem Sportwagenbauer, der ein wichtiges Produkt von Varta nutzt.

dpa 17.08.2024 - 17:31 Uhr

Ellwangen/Stuttgart - Der Sportwagenhersteller Porsche will beim finanziell angeschlagenen Batteriekonzern Varta einsteigen. Der Stuttgarter Autobauer plane, Vartas Autobatterie-Tochtergesellschaft V4Drive Battery mehrheitlich zu übernehmen, teilte die Porsche AG in Stuttgart mit. Porsche zeigte sich zugleich bereit, sich "mit weiteren Partnern" an der finanziellen Neuaufstellung der Varta AG zu beteiligen, wie es hieß. Dabei würde sich Porsches Investition auf 30 Millionen Euro belaufen.