Regelmäßig geraten Müllfahrzeuge im Kreis Ludwigsburg in Brand. Schuld sind auch falsch entsorgte E-Zigaretten und deren Lithium-Batterien.

Oliver von Schaewen 01.09.2024 - 11:09 Uhr

Falsch entsorgte E-Zigaretten und ihre Batterien sind brandgefährlich. Jetzt schlägt die Abfallverwertungsgesellschaft AVL in Ludwigsburg Alarm. „Immer wieder gibt es Brände in Sammelfahrzeugen oder Sortieranlagen“, teilt die kreiseigene GmbH mit. Im Fokus stehen die Vapes, elektrische Einmalzigaretten, die Raucher einfach in den Restmüll oder in die gelbe Tonne steckten. Sogar Altpapierbehälter dienten als Wegwerfziele.