Bau-Turbo So will Leinfelden-Echterdingen schneller bauen lassen
Um schneller Baugenehmigungen zu erteilen, möchte die Stadtverwaltung öfter ohne den Gemeinderat entscheiden.
Um schneller Baugenehmigungen zu erteilen, möchte die Stadtverwaltung öfter ohne den Gemeinderat entscheiden.
Seit vergangenem Jahr gibt es die Möglichkeit, das Genehmigungsverfahren für Wohnungsbau zu beschleunigen. Dass beim sogenannten Bau-Turbo der Gemeinderat außen vor gelassen werden soll, sorgte aber bei einigen Stadträten während der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses für Stirnrunzeln. Eine Beschlussempfehlung für den Gemeinderat fasste der Technische Ausschuss nach der Vorstellung der Pläne nicht, auch wenn viele Redner aus dem Gremium das Ansinnen des Bau-Turbos guthießen.