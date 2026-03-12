Bau und Wohnraum: Wohnbauprojekt in Remseck früher fertig als gedacht

 
1
An der Übergabe nahmen unter anderem Landrat Dietmar Allgaier (rechts) und Remsecks Oberbürgermeister Dirk Schönberger (3. v. l.) teil. Foto: Wohnbau Bietigheim

Das Wohnbauprojekt „freiraum“ in Remseck gilt als besonders modern – es ist autofrei und die Wohnungen sind erschwinglich. Nun ist ein weiterer Meilenstein geschafft.

Ludwigsburg : Emanuel Hege (ehe)

In Remseck-Aldingen sind zwei weitere Mehrfamilienhäuser im neuen Wohnquartier „freiraum“ offiziell übergeben worden. Bei einer symbolischen Schlüsselübergabe gingen die Gebäude in der Langen Straße 31 bis 33 an ihre Eigentümer – die Bürgergenossenschaft Wohnen und die Stadt Remseck. Insgesamt entstanden laut Pressemitteilung der Bietigheimer Wohnbau in den beiden Häusern 28 Wohnungen, davon 25 mit öffentlicher Förderung.

 

An der Übergabe nahmen unter anderem Landrat Dietmar Allgaier, Remsecks Oberbürgermeister Dirk Schönberger und der Geschäftsführer der Bietigheimer Wohnbau, Carsten Schüler, teil.

Das Baugebiet im Sommer 2025. Foto: Werner Kuhnle

Haus 2 mit insgesamt 13 öffentlich geförderten Wohnungen ging an die Bürgergenossenschaft Wohnen. Haus 3 mit insgesamt 15 Wohnungen – davon zwölf sozial gebunden – wurde an die Stadt Remseck am Neckar übergeben. Damit entsteht in beiden Gebäuden ein hoher Anteil an gefördertem Wohnraum.

Baustart Januar 2024

„Wir freuen uns sehr, dass die Bürgergenossenschaft Wohnen in Remseck die ersten 13 Wohnungen in Betrieb nehmen kann. Damit wird ein wichtiger Schritt für mehr bezahlbaren Wohnraum in unserem Landkreis gemacht“, erklärte Landrat Dietmar Allgaier, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Bürgergenossenschaft Wohnen ist. Ziel sei es, dieses Modell weiter wachsen zu lassen und langfristig attraktiven sowie verlässlichen Wohnraum für viele Menschen zu schaffen.

Das Projekt „freiraum“ umfasst insgesamt zehn Mehrfamilienhäuser mit 126 Wohnungen. Der offizielle Baustart für das Gesamtprojekt war im Januar 2024. Nach Angaben der Projektbeteiligten konnten die beiden nun übergebenen Häuser rund drei Monate früher als geplant fertiggestellt werden.

Bereits Anfang 2026 waren zudem drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 34 frei finanzierten Mietwohnungen an die ITG Immobilien Treuhand GmbH aus Esslingen übergeben worden. Darüber hinaus hat die Bietigheimer Wohnbau derzeit noch 19 Eigentumswohnungen unterschiedlicher Größe auf dem Markt.

Mit der Übergabe der beiden Gebäude nimmt das Quartier weiter Gestalt an. Zugleich soll das Projekt nach Angaben der Beteiligten einen Beitrag zur Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum leisten.

