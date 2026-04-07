Spurrillen und Schlaglöcher: Die Stadt erneuert den Asphalt zwischen Olgaeck und Charlottenplatz. Eine Spur bleibt durchgehend frei – trotzdem ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Tiefe Spurrillen, Schlaglöcher, Wölbungen: Die Charlottenstraße zwischen Olgaeck und Charlottenplatz ist von bremsenden Autos, Bussen und Lastwagen schwer ramponiert. Wegen der massiven Schäden, die laut Tiefbauamt die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, muss der Belag auf dem rund 220 Meter langen Abschnitt in Richtung Innenstadt erneuert werden.

Die Bauarbeiten beginnen am Mittwoch, 15. April, und dauern bis Donnerstag, 30. April. Laut der Beschilderung vor Ort geht die Maßnahme sogar bis zum 8. Mai. Die Bauzeit wurde aber verkürzt, die Schilder werden noch ausgetauscht. An Stuttgarts zentralem Knotenpunkt ist dennoch mit Verkehrsbehinderungen und Staus zu rechnen.

Bauarbeiten am Charlottenplatz in Stuttgart: Umleitung über die Planie

Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt: Zunächst wird der Asphalt der rechten Fahrspur inklusive der Einmündung in die Urbanstraße erneuert. Anschließend werden die mittlere und die linke Fahrspur erneuert. Dabei erhalten auch der Linksabbiegebereich am Charlottenplatz sowie der U-Turn einen neuen Belag. Während des zweiten Bauabschnitts kann nicht in Richtung B14 und Wilhelmsplatz abgebogen werden. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über die Planie, also über den Bogen am Schlossplatz.

Um die Behinderungen gering zu halten, bleibt während der gesamten Bauzeit eine Fahrspur stadteinwärts in Richtung Planie offen, ebenso die Rechtsabbiegerspur in Richtung Bundesstraße 14/Staatsgalerie. Die Fußgängerüberwege am Charlottenplatz sind laut Tiefbauamt durchgehend nutzbar.