Bauarbeiten auf B 29 Stau bei Schorndorf: Auf der Wieslaufbrücke wird die Fahrbahn ausgebessert
Schadhafte Stellen im Straßenbelag sorgen in Richtung Stuttgart für Bauarbeiten. Für den Verkehr steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.
Schadhafte Stellen im Straßenbelag sorgen in Richtung Stuttgart für Bauarbeiten. Für den Verkehr steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.
Wegen Arbeiten am Fahrbahnbelag müssen Pendler auf der B 29 in der kommenden Woche bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) mit Staus und Stockungen rechnen. Die Bundesstraße wird zur Ausbesserung schadhafter Bereiche kurzfristig auf eine Fahrspur verengt.