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  6. Stau bei Schorndorf: Auf der Wieslaufbrücke wird die Fahrbahn ausgebessert

Bauarbeiten auf B 29 Stau bei Schorndorf: Auf der Wieslaufbrücke wird die Fahrbahn ausgebessert

Bauarbeiten auf B 29: Stau bei Schorndorf: Auf der Wieslaufbrücke wird die Fahrbahn ausgebessert
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Zwischen Plüderhausen und Lorch rollt der Verkehr. Auf der Wieslaufbrücke bei Schorndorf müssen Autofahrer auf der B 29 aber mit Stockungen rechnen. Foto: Frank Rodenhausen

Schadhafte Stellen im Straßenbelag sorgen in Richtung Stuttgart für Bauarbeiten. Für den Verkehr steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Rems-Murr: Sascha Schmierer (sas)

Wegen Arbeiten am Fahrbahnbelag müssen Pendler auf der B 29 in der kommenden Woche bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) mit Staus und Stockungen rechnen. Die Bundesstraße wird zur Ausbesserung schadhafter Bereiche kurzfristig auf eine Fahrspur verengt.

 

Die Arbeiten zur Instandsetzung der Wieslaufbrücke bei Schorndorf sollen am Montag, 4. Mai, um 7 Uhr morgens starten und bis Freitag, 8. Mai, 7.30 Uhr andauern. Während der Bauzeit ist nur ein Fahrstreifen befahrbar.

Erneuert werden bei den Instandsetzungsarbeiten die Asphaltbeläge und die Brückenabdichtung. Während der Bauzeit wird der Verkehr auf einer Länge von 200 Metern abwechselnd auf einem verengten Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. Das hat das Regierungspräsidium Stuttgart mitgeteilt.

Da die Verkehrssicherungen bereits am Wochenende aufgebaut werden, kann es schon vor dem Start der Bauarbeiten im Streckenbereich der B 29 zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kommen. Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können Interessierte auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg abrufen.

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