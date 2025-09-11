Gute Nerven brauchen Autofahrer aus dem Rems-Murr-Kreis, die es gen Stuttgart zieht: bis Donnerstag nächster Woche wird die B 14 am Leuzeknoten teils komplett gesperrt.

Autofahrer aus dem Rems-Murr-Kreis, die in den kommenden Tagen in die Landeshauptstadt fahren, müssen deutlich mehr Zeit einplanen. Denn am sogenannten Leuzeknoten, wo mit der B 14 und der B 10 zwei wichtige Hauptverkehrsstraßen zusammentreffen, gibt es bis zum Abend des 18. September etliche Straßensperrungen. Diese bringen längere Umwege und zu Stoßzeiten wohl unweigerlich größere Staus mit sich. Denn nach den Angaben der Stadt Stuttgart fahren täglich rund 120 000 Fahrzeuge durch den Knoten.

Ab dem 19. September soll der Verkehr dann endlich in der endgültigen Variante durch den Knoten geleitet werden und die etwas gewöhnungsbedürftige Verkehrsführung der vergangenen Jahre Geschichte sein.

Unsere Empfehlung für Sie Straßenbau in Stuttgart Umbau des Leuzeknotens auf der Zielgeraden Das mit knapp 500 Millionen Euro größte Straßenbauprojekt der Landeshauptstadt soll im Frühjahr 2026 fertig sein. In den nächsten Tagen ist mit erneuten Sperrungen zu rechnen.

Nach den Angaben der Stadt Stuttgart ist das im Jahr 2014 begonnene Bauprojekt die bisher größte Baumaßnahme in der Geschichte des Stuttgarter Tiefbauamts überhaupt. Die Kosten werden aktuell mit fast 496 Millionen Euro beziffert. Der Leuzeknoten verbindet mit seinen insgesamt sieben Tunnelröhren die Bundesstraßen B 10 und B 14.

B14 wird mehrere Tage komplett gesperrt

Das Bauprojekt schlägt nach aktuellem Stand mit rund 496 Millionen Euro zu Buche. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das sind die Sperrungen bis zum 18. September:

Donnerstag, 11. September, 20 Uhr, bis 12. September, 5 Uhr: Der Leuzeknoten ist vollständig für den Verkehr gesperrt

Freitag, 12. September, 5 bis 20 Uhr: Die Uferstraße (B 10/B14) ist in Fahrtrichtung Rosensteintunnel und Innenstadt gesperrt.

Freitag, 12. September, 20 Uhr, bis Samstag, 13. September, 7 Uhr: B 10/B 14 in Fahrtrichtung Esslingen sowie die B 14 in Fahrtrichtung Innenstadt sind gesperrt

Samstag, 13. September, 7 bis 21 Uhr: B 10/B 14 in Fahrtrichtung Esslingen gesperrt

Samstag, 13. September, 21 Uhr, bis Donnerstag, 18. September, 22 Uhr: B 14 in Fahrtrichtung Innenstadt Stuttgart gesperrt

Alternativrouten führen über das Dreieck Neckarpark, die Benz- und die Mercedesstraße, durch Cannstatt und Fellbach mit dem wieder geöffneten Stadttunnel oder über die Gaisburger Brücke. Bis zur endgültigen Fertigstellung, die für das kommende Frühjahr geplant ist, folgen noch Bauarbeiten außerhalb der Tunnelröhren.