Gute Nerven brauchen Autofahrer aus dem Rems-Murr-Kreis, die es gen Stuttgart zieht: bis Donnerstag nächster Woche wird die B 14 am Leuzeknoten teils komplett gesperrt.
11.09.2025 - 10:16 Uhr
Autofahrer aus dem Rems-Murr-Kreis, die in den kommenden Tagen in die Landeshauptstadt fahren, müssen deutlich mehr Zeit einplanen. Denn am sogenannten Leuzeknoten, wo mit der B 14 und der B 10 zwei wichtige Hauptverkehrsstraßen zusammentreffen, gibt es bis zum Abend des 18. September etliche Straßensperrungen. Diese bringen längere Umwege und zu Stoßzeiten wohl unweigerlich größere Staus mit sich. Denn nach den Angaben der Stadt Stuttgart fahren täglich rund 120 000 Fahrzeuge durch den Knoten.