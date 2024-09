Mitten in der Nacht rollen Baumaschinen, Polizisten und Einsatzfahrzeuge in den Wald an der Tesla-Fabrik in Grünheide an. Die Waldbesetzer sehen darin eine Provokation. Die Bahn widerspricht.

red/dpa 24.09.2024 - 11:41 Uhr

Am Protestcamp in der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) ist seit den frühen Morgenstunden die Polizei im Einsatz. „Im Rahmen von Baumaßnahmen der Deutschen Bahn wurde die Polizei Brandenburg zur Absicherung um Unterstützung gebeten“, sagte ein Sprecher der Polizei.