Etwa drei Wochen lang müssen Autofahrer, aber auch Fußgänger und Radfahrer, Umwege in Kauf nehmen.

Sabine Armbruster 01.10.2024 - 17:03 Uhr

Die gute Nachricht vorweg: Der zweite Abschnitt der Sanierungsarbeiten an der B 27 wird am kommenden Wochenende abgeschlossen. Ab Montag, 7. Oktober, kann dann der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen wieder normal fließen. Dafür beginnen dann – als dritte und letzte Bauphase – die Arbeiten in der Berliner Straße. Und die muss dafür von der Einmündung in die B27 bis zum Kreuzungsbereich Erfurter Straße vom 7. Oktober an voll gesperrt werden. Das gilt auch für den Fuß- und Radverkehr. Mit der Baumaßnahme soll nicht nur der Fuß- und Radverkehr sicherer werden, es werden auch Fernwärmeleitungen verlegt und die Ampelanlage modernisiert. Etwa drei Wochen sind für alles veranschlagt.