Was wird an den Subtropenterrassen gemacht?

Im Herzen des zoologisch-botanischen Gartens gibt es derzeit Sanierungsarbeiten unterhalb des Belvedere. Warum?

Iris Frey 03.06.2025 - 13:51 Uhr

Seit einigen Wochen schon wird in der Wilhelma hinter dem Maurischen Landhaus an den Subtropenterrassen gearbeitet. Währenddessen ist auf der einen Seite das alte, nicht mehr standsichere Schwingaffenhaus zurückgebaut und abgerissen worden und hat Platz für Neues geschaffen. So soll dort der dritte Bauabschnitt des Australienteils in der Wilhelma entstehen. Geplant ist den Angaben zufolge, dass dann die australische Tierart der Tasmanischen Teufel einziehen wird. „Konkrete Planungen müssen noch erarbeitet werden“, erklärt Christian Angermann von Vermögen und Bau dazu. Indes ist der Bereich schon eingeebnet und wirkt nun luftig und hell. Auch soll die Wegeverbindung in den nördlichen Teil der Wilhelma an dieser Stelle noch verbessert werden.