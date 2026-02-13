Bis zum Jahresende werden in der Ludwigsburger Schillerstraße Leitungen verlegt, immer wieder soll es Sperrungen geben. Los geht es direkt mit einer heiklen Kreuzung.
13.02.2026 - 14:23 Uhr
Im Ludwigsburger Baustellenjahr 2026 steht die nächste Etappe an: bis zum Jahresende wird die Schillerstraße zur Baustelle. Los geht es am 23. Februar, im Mittelpunkt stehen laut einer Pressemeldung der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) der Fernwärmeausbau und neue Stromleitungen. Gerade für Autofahrer hat das Einschränkungen zur Folge.