Bilanz im Kreis Ludwigsburg Nach dem Glatteis wird an den Kliniken noch immer operiert

In den Krankenhäusern in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen sind am Mittwoch und Donnerstag zahlreiche Sturzopfer behandelt worden. Nicht alle Patienten konnten sofort bewältigt werden, weitere Operationen stehen an.