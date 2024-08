Autofahrer und Radfahrer müssen sich vin Mitte August an auf Einschränkungen und Umleitungen einstellen. Netze Stuttgart GmbH investiert knapp eine Million Euro, um das Stromnetz in Münster zu erneuern. Dafür müssen Straßen gesperrt werden.

Alexander Müller 06.08.2024 - 15:42 Uhr

Autofahrer und Fußgänger müssen sich in den kommenden Monaten auf Einschränkungen in der Straße Am Schnarrenberg und in der Auerbachstraße in Stuttgart-Münster und in Bad Cannstatt einstellen. Von Mitte August an erneuert die Stuttgart Netze GmbH das Stromnetz in diesem Bereich. Die Arbeiten sollen rund ein halbes Jahr dauern.