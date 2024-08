Schon seit Mai wird in der Waiblinger Ortschaft Neustadt fleißig gebuddelt, Anfang Juni war es dann Zeit für den ersten Spatenstich des Projekts „Neue Ortsmitte Neustadt“. Dabei sollen im Zentrum des Ortes neben einer Pflegeeinrichtung mit 30 Plätzen auch Räume für die Ortschaftsverwaltung sowie für eine Hausarztpraxis und für Wohnungen entstehen. Ein Teil davon ist als betreutes Wohnen geplant. Die neue Ortsmitte ist 2019 als städtebauliche Erneuerungsmaßnahme in das Landessanierungsprogramm aufgenommen worden.

Mittlerweile sind die Tief- und Straßenbauarbeiten in Neustadt weit fortgeschritten und liegen im Zeitplan. Nun beginnt laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung die nächste Bauphase, in welcher unter anderem ein Regenwasserkanal verlegt werden muss. Dieser quert im Kreuzungsbereich „Im Rank/Bühlweg“ die Neustadter Hauptstraße, weshalb die Ortsdurchfahrt Neustadt am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, auf Höhe der Kreuzung voll gesperrt wird.

Umleitung über die B 14 und Schwaikheim

Die Verkehrsteilnehmer werden überörtlich über die B 14 und durch Schwaikheim zu den Waiblinger Ortschaften Hohenacker, Bittenfeld und Neustadt umgeleitet. Der Busverkehr umfährt innerörtlich die Baustelle. Die Haltestellen „Neustadt-Rathaus“ und „Torstraße“ entfallen aber.

Die Stadtwerke Waiblingen und der Eigenbetrieb Stadtentwässerung erneuern in Neustadt verschiedene Versorgungsleitungen. Die Bauarbeiten am Kanal, an der Fernwärme, an den Gas- und Wasserrohren sowie an den Stromleitungen werden nach den Angaben der Stadt voraussichtlich noch bis zum 20. September andauern.