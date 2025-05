Beim Postplatz in Waiblingen laufen die Modernisierungsarbeiten am Rewe-Markt. Der Termin der Wiedereröffnung steht fest. Auch der Platz soll ein anderes Gesicht bekommen.

Am Postplatz in Waiblingen tut sich etwas: Seit einigen Tagen ist der dortige Rewe-Markt geschlossen – voraussichtlich für ungefähr ein halbes Jahr. Während dieser Zeit wird der Laden gründlich modernisiert und erweitert. Nach der Wiedereröffnung, die für Ende Oktober geplant ist, wird es dann deutlich mehr Platz geben, denn zur bisherigen Ladenfläche kommen mehrere hundert Quadratmeter hinzu.

Möglich ist dies, weil die Passage, die unter der Querspange hindurchführte, aufgegeben wird und zur Fläche des Supermarkts hinzukommt. Auch die frühere Bar „Mojo“ gehört nach dem Umbau zum Rewe-Markt. Dieser vergrößert sich dadurch um 400 Quadratmeter. Der Vollsortimenter hat nach den Umbauarbeiten eine Fläche von 1800 Quadratmetern für Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs zur Verfügung.

Mit der Schließung der Passage schlägt man in Waiblingen gewissermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Unterführung war ein Ort, den Fußgänger möglichst rasch wieder verlassen wollten – oder wegen des Mülls und unangenehmer Gerüche von vornherein umgingen. Die Stadt muss sich also um eine Schmuddelecke weniger kümmern.

Der von Jürgen Lang betriebene Rewe-Markt, in dem bis Ende August Entkernungs- und Abbrucharbeiten sowie Rohbauarbeiten laufen, wird künftig nicht nur mehr Platz, sondern auch eine bessere Energieeffizienz haben. Auch der angrenzende Postplatz, den viele Waiblinger wenig einladend finden, soll aufgemöbelt werden. Das ist schon seit Jahren ein Thema in der Stadt. Nun biete sich die Gelegenheit, beide Maßnahmen aufeinander abzustimmen und nicht nur den Supermarkt, sondern auch den Platz aufzuwerten, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung und der Firma Captiva, die Eigentümerin des Gebäudekomplexes an der Querspange ist.

Dass Rewe und Captiva an den Standort Waiblingen glauben und investieren, ist ein positives Zeichen für die Innenstadt. Gleichzeitig soll damit auch eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität des Postplatzes als einem der zentralen Plätze in der Innenstadt einhergehen, verspricht der Waiblinger Oberbürgermeister Sebastian Wolf.

Neugestaltung des Postplatzes: Mehr Aufenthaltsqualität für Waiblingen

Schon während seines Wahlkampfs vor gut drei Jahren war der damalige OB-Kandidat immer wieder darum gebeten worden, den Postplatz attraktiver zu machen. Mit einem neuen Konzept will die Stadt das nun umsetzen. Schon allein aus technischen Gründen ist das keine ganz einfache Aufgabe, denn unter dem Asphalt verlaufen zahlreiche Versorgungsleitungen, und der Weg in die Tiefgarage des Supermarkts führt für Autos über den Platz.