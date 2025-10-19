Die berüchtigte Unterführung in Weinstadt-Beutelsbach wird gesperrt. Dieses Mal aber nicht wegen Unfällen mit größeren Fahrzeugen.
Sie ist Legende, Schreckgespenst und Dauerärgernis in einem: Die Bahnunterführung in Weinstadt-Beutelsbach (Rems-Murr-Kreis), im Volksmund bekannt als „Transporterfalle“, wird ab Montag, 20. Oktober, für vier Wochen voll gesperrt. Die Maßnahme hat nichts mit den regelmäßigen Unfällen zu tun, bei denen Kleinlaster oder Wohnmobile unter der niedrigen Brücke steckenbleiben. Wie die Stadt Weinstadt mitteilt, sind umfangreiche Bauarbeiten in der angrenzenden Poststraße Auslöser für die Sperrung. In drei Bauabschnitten wollen Stadtwerke, Netze BW und die Landeswasserversorgung die Straße fit für die digitale Zukunft machen.