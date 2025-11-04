Die Arbeiten am Hochhaus des Landratsamts Waiblingen am Postplatz haben kaum begonnen, da folgt schon das nächste Sanierungsprojekt, das einige Veränderungen mit sich bringt.
04.11.2025 - 14:03 Uhr
Erst vor Kurzem ist der Startschuss für die Kernsanierung des vom Landkreis genutzten Hochhauses am Alten Postplatz in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) gefallen, nun folgt schon der Beginn der nächsten großen, millionenschweren Baumaßnahme im Rahmen der Gesamtimmobilienkonzeption des Rems-Murr-Kreises. Denn auch das Gebäude des Technischen Landratsamtes in der Stuttgarter Straße 110 wird grundlegend saniert. Deshalb müssen einige Einrichtungen und Behörden umziehen.