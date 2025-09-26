Auf der L 1129 zwischen Pleidelsheim und Freiberg verzögern sich die Restarbeiten an der Neckarkanalbrücke wetterbedingt. Die halbseitige Sperrung bleibt bis 5. Oktober bestehen.

Ludwigsburg : Emanuel Hege (ehe)

Die Instandsetzungsarbeiten an der Neckarkanalbrücke der L 1129 zwischen Pleidelsheim und Freiberg am Neckar dauern länger als geplant. Wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilt, verzögert sich die Fertigstellung witterungsbedingt um etwa eine Woche bis voraussichtlich Sonntag, 5. Oktober 2025. Die Brücke ist halbseitig befahrbar.

 

Die L 1129 war nach einer Vollsperrung am 14. September 2025 wieder für den Verkehr freigegeben worden. Seither sind noch Restarbeiten an der Neckarkanalbrücke nötig, die seit dem 16. September unter einer halbseitigen Sperrung mit Ampelregelung ausgeführt werden. Fuß- und Radverkehr sind davon nicht betroffen.

Hintergrund sind Instandsetzungen sowohl an der Überführung über die A 81 als auch an der Neckarkanalbrücke, die das Regierungspräsidium Stuttgart und die Autobahn GmbH gemeinsam durchführen ließen. Der Großteil der Maßnahmen konnte planmäßig abgeschlossen werden.