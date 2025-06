Wegen Bauarbeiten bleibt die Rampe der B 14 in Richtung Remstal für einige Tage gesperrt. Für Autofahrer bedeutet das, sie müssen eine Umleitung nehmen.

Voraussichtlich bis zum Montag, 16. Juni, bleibt die Rampe der B 14 in Fahrtrichtung Fellbach und Waiblingen voll gesperrt. Der Grund für die Sperrung sind laut dem Regierungspräsidium Stuttgart Schäden, die es in diesem Bereich im Untergrund gibt und die dringend beseitigt werden müssen. Trotz der Pfingstferien müssen Verkehrsteilnehmer mit einigen Behinderungen aufgrund der Sperrungen rechnen.

Neben der Rampe kann auch die rechte Spur der B 10 in Fahrtrichtung Esslingen nicht genutzt werden – es ist also nur noch ein Fahrstreifen in Richtung Esslingen verfügbar.

Auch die Einfahrt auf die B 10/14 von der Gaisburger Brücke beziehungsweise von der Talstraße in Stuttgart-Ost ist in Fahrtrichtung Esslingen und in Richtung des Kappelbergtunnels und nach Fellbach und Waiblingen nicht möglich.

Umleitung für Verkehr nach Fellbach und Waiblingen

Der Verkehr in Fahrtrichtung Fellbach und Waiblingen wird während der Sanierungsarbeiten stattdessen über die Gaisburger Brücke und die Mercedesstraße sowie die Benzstraße zur B-14-Anschlusstelle Untertürkheim umgeleitet. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.

Schäden im Untergrund

Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte zu Beginn dieses Jahres den rechten Fahrstreifen der Rampe der B 10 auf die B 14 (Dreieck Neckarpark) von Stuttgart aus kommend in Fahrtrichtung Waiblingen für eine Baugrunduntersuchung gesperrt. Die Untersuchung ergab tiefer gehende Schäden im Untergrund, die nun für eine Summe von rund 320 000 Euro beseitigt werden.

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land sind auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de abrufbar. VerkehrsInfo BW gibt es auch als kostenlose App, mehr Informationen dazu unter www.verkehrsinfo-bw.de/verkehrsinfo_app.