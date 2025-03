Bauen in Filderstadt

Bereits 2024 wurden in Filderstadt-Bernhausen das Jugendhauses Z und die Gotthard-Müller-Halle abgerissen. Nun war der offizielle Spatenstich für den neuen Kombibau. Wann wird die Eröffnung sein?

Caroline Holowiecki 14.03.2025 - 11:54 Uhr

Zumindest wettertechnisch steht das derzeit größte und wichtigste Bauprojekt in Filderstadt unter einem guten Stern. Oder besser gesagt: unter einer guten Wolke. Während unlängst über den Stuttgarter Filderbezirken ein Starkregen runterkam, blieb es etwa zehn Kilometer südlich auf der Baustelle am Ortseingang von Filderstadt-Bernhausen warm und sonnig. Der offizielle Spatenstich für den Kombibau des neuen Jugendhauses Z und der Gotthard-Müller-Sporthalle stand an, und den konnten die vielen Gäste aus der Verwaltung und dem Gemeinderat, aus beteiligten Firmen, aus der Jugendarbeit und andere Akteure wider Erwarten trockenen Fußes begehen.