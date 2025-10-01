Bäuerliche Gesellschaften begannen bereits vor knapp 7000 Jahren damit, neue Getreidesorten anzubauen. Wie das die menschliche Zivilisation beförderte, haben Forscher jetzt aufgezeigt.
Die ersten Bauern in Mitteleuropa gehörten der Linearbandkeramischen Kultur an und bevölkerten den Kontinent um 5400 bis 4900 v. Chr.. Sie kultivierten fast ausschließlich die Urweizenarten Emmer und Einkorn, beides Spelzgetreide. Beim Entspelzen muss das Getreidekorn vor der Weiterverarbeitung von der äußeren Hülle befreit werden.