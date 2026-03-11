Bis 12. April läuft die Ausstellung „Ukraine – Comix aus der Kriegszone“ im Bauernkriegsmuseum in Böblingen. An diesem Donnerstag wird sie eröffnet.
11.03.2026 - 11:16 Uhr
Seit vier Jahren bestimmt der Krieg den Alltag der Menschen in der Ukraine. Verluste, Angst und permanente Unsicherheit sind für viele zur Normalität geworden – eine Wirklichkeit, die außerhalb des Landes leicht aus dem Blick gerät. 2023 beschloss der Comiczeichner Titus Ackermann, Gründungsmitglied und Herausgeber des Comicmagazins „Moga Mobo“, ein Buch dazu zu machen – mit Comicarbeiten genau dieser Menschen.