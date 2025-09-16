Die erste Baugemeinschaft Filderstadts hat ihre Arbeit aufgenommen. Wie klappt das? Was ist angedacht? Und wann wird gebaut?
Visualisierungen gibt es. Zwei dreigeschossige Baukörper in ökologischer Holzhybridbauweise sind geplant, V-förmig angeordnet und miteinander verbunden, mit Laubengängen, die sich zugewandt sind. Auf dem Dach sollen in einem Staffelgeschoss ein Gemeinschaftsraum und eine Terrasse Platz finden. Von dort hat man sicherlich einen tollen Blick über Bonlanden, auch urbanes Gärtnern kann sich die Interessensgruppe „Kornblume“ vorstellen. So nennt sich die erste Baugemeinschaft Filderstadts, der Name ist angelehnt an die Kornblumenstraße, an deren Ende etwas Neues entstehen soll. In der Planungsgemeinschaft haben sich Privatleute aus der Stadt und die Genossenschaft „Pro… gemeinsam bauen und leben“ aus Stuttgart zusammengetan, unterstützt werden sie vom Architekten Christoph Forster aus Tübingen. Sie alle wollen auf einem städtischen Grundstück zwischen der Kornblumen- und der Rauhstraße innovativen Wohnraum schaffen.