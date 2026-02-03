Baum als Sicherheitsrisiko „Man kann sogar durchschauen“: Alte Kastanie im Stadtpark wird gefällt
Ein prägnanter Baum auf der Schillerhöhe in Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist zum Sicherheitsrisiko geworden. Deshalb muss die Stadt nun reagieren.
Es kommt nicht alle Tage vor, dass über einen einzelnen Baum eine mehr als zwei Seiten lange Sitzungsvorlage erstellt wird. Daran lässt sich schon die Wertigkeit des Gewächses ablesen, mit dem sich der Ausschuss für Umwelt und Technik des Marbacher Gemeinderats jetzt befasste. Und tatsächlich handelt es sich um ein besonderes Exemplar: eine mehrere Jahrzehnte alte Kastanie. Weil sich der Baum zudem an prominenter Stelle im Park auf der Schillerhöhe befinde, könne man nicht ohne Vorab-Informationen die Motorsäge ansetzen, erklärte der Bauamtsleiter Dieter Wanner.