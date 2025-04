Zwei Wochen lang soll ein kleiner Baum auf dem Marktplatz vor dem Markt 8 in Ludwigsburg bunt dekoriert werden und an Verstorbenen erinnern – die Idee kam von Katrin Lasinski. Sie erklärt, was es damit auf sich hat.

Was ist der „Baum der Trauer“?

Lesen Sie auch

Der Baum ist eine Möglichkeit zur Trauerbewältigung. Zwei Wochen lang können Hinterbliebene symbolische Erinnerungsstücke, zum Beispiel gefärbte Ostereier, daran aufhängen. Darauf lassen sich persönliche Texte, Geburts- und Sterbedaten oder liebe Worte schreiben. Eingeladen sind alle, die jemanden verloren haben – ganz gleich, ob es sich um einen Onkel, die Großmutter, ein Kind oder ein Haustier handelt.

Katrin Lasinski Foto: privat

Warum haben Sie die Aktion ins Leben gerufen?

Tod und Trauer sind in unserer Gesellschaft nach wie vor Tabuthemen, über die viele nur ungern sprechen. Dabei ist es wichtig, die Trauer zuzulassen. Mit dem Erinnerungsbaum möchten wir einen geschützten Rahmen schaffen, um miteinander ins Gespräch zu kommen – über den Schmerz, aber auch über die Erinnerungen.

Wann können Interessierte Erinnerungsstücke aufhängen?

Der Baum wird vom 13. April – also eine Woche vor Ostern – bis zum 26. April geschmückt sein. In diesem Zeitraum kann er jederzeit individuell dekoriert werden. Besonders freue ich mich auf Samstag, 19. April: Zwischen 10 und 12 Uhr werde ich vor Ort sein und Deko-Rohlinge zum Gestalten zur Verfügung stellen. Wer möchte, kann diese gemeinsam mit anderen schmücken und direkt an den Baum hängen.

Katrin Lasinski hat selbst zwei Kinder verloren. Ihre Zwillinge kamen 2017 tot zur Welt. Seitdem engagiert sie sich mit ihrer Initiative Wolkenband für Eltern von sogenannten „Sternenkindern“. Bereits in der Weihnachtszeit hatte sie einen Erinnerungsbaum am Stuttgarter Fernsehturm aufgestellt und geschmückt. Der „Baum der Trauer“ in Ludwigsburg richtet sich nun an alle, die jemanden verloren haben.