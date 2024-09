Während heftiger Stürme in Australien ist eine Frau zu Tode gekommen. Die 63-Jährige sei gestorben, als ein Baum im Südosten Australiens auf eine Unterkunft fiel, erklärte die Polizei. Winde mit einer Geschwindigkeit von mehr als 110 Stundenkilometern fegten durch die Region, etwa 150.000 Menschen waren am Montag von Stromausfällen betroffen.

Es könne bis zu drei Tage dauern, bis die Stromausfälle beseitigt seien, erklärte die Regierungschefin der Region Victoria, Jacinta Allan. „Es gibt einige Gebiete, in denen die Bedingungen weiterhin zu gefährlich sind, um Reparaturen durchzuführen“, sagte Allan.

Unterdessen trafen hohe Fluten die Küstengebiete und schluckten in manchen Fällen Sanddünen. Die Behörden warnten die Menschen vor unnötigen Reisen, einige Schulen blieben geschlossen. In New South Wales befürchteten die Behörden, dass die starken Winde die Gefahr von Waldbränden am Montag erhöhen würde. Teile Tasmaniens wurden unterdessen überschwemmt.