In mehreren Gemeinden rund um Marbach ist am Sonntagnachmittag der Strom ausgefallen. Ein umgestürzter Baum hat das Schlamassel ausgelöst.

Christian Kempf 09.06.2025 - 11:32 Uhr

Kurz vor der Halbzeitpause des Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich werden etliche Fans rund um Marbach zuhause an den Bildschirmen frustriert aufgestöhnt haben. Zum einen, weil der Treffer von Deniz Undav zum Ausgleich für die Nagelsmann-Truppe vom Schiedsrichtergespann wieder einkassiert wurde. Zum anderen, weil just in dem Moment der Fernsehapparat den Dienst versagte. Denn wie die Syna mitteilt, kam es gegen 15.40 Uhr in Teilen von Affalterbach, Erdmannhausen, Marbach, Kirchberg an der Murr und Burgstall-Burgstetten zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung.