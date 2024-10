Herbstbeginn bedeutet auch: Beginn von Baumfällungen. Eine Übersicht, wo und warum in Stuttgart bis Februar Bäume abgesägt werden.

Julia Bosch 30.10.2024 - 13:56 Uhr

Zwischen Oktober und Februar ist „Fällperiode“; also die Zeit im Jahr, in der Bäume gefällt werden. In Stuttgart trifft es diesen Winter voraussichtlich mehr als 100 Bäume. Das ist das Ergebnis von Baumkontrollen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Stuttgart.