Rätselraten bei Anwohnern ganz im Osten der Kernstadt Fellbach wie auch auf dem Rathaus: Geht ein Baumhasser in der Stadt am Fuße des Kappelbergs um? Kann ein Mensch den Anblick von schönen Bäumen nicht ertragen? Oder was steckt dahinter, dass seit etlichen Tagen immer mal wieder Bäume kurzerhand umgesägt werden?

Wie ein Sprecher des für den Rems-Murr-Kreis zuständigen Polizeipräsidiums Aalen mitteilt, haben „unbekannte Vandalen“ von Samstag auf Sonntag zwei Bäume in der Thomas-Mann-Straße auf Höhe der Zeppelinschule umgesägt.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Und offenbar ist dies kein Novum. Denn, so der Sprecher: „Vor einer Woche ereignete sich ein ähnlicher Fall in der Fellbacher Bühlstraße, wo ebenfalls ein Baum umgesägt wurde.“ Die Stelle befindet sich also nicht weit von jener im ganz aktuellen Fall. Die Polizei in Fellbach hat die Ermittlungen und die Suche nach dem mutmaßlichen Baumfrevler aufgenommen. Das Revier bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711 / 5 77 20 zu melden.

Auch in der Stadtverwaltung sind die Meldungen über diesen Baumfrevel natürlich längst angekommen. Aktuell wird im Rathaus eruiert, was dahinterstecken könnte, welche Erklärungen möglich sind und wie man reagieren möchte. Über die Erkenntnisse will die Stadt demnächst informieren.