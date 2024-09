Auf der Ludwigsburger Bärenwiese muss eine 100 Jahre alte Buche gestutzt werden. Die Baumkletterer des Grünpflege-Teams der Stadt arbeiten dabei an Seilen gesichert.

Eva Heer 17.09.2024 - 11:16 Uhr

Ein kleiner Hüpfer und Benjamin Berwanger schwebt über dem Boden. Er hängt an seinem Seil, das in einem ausgeklügelten System mit einer Astgabel der ausladenden Buche auf der Ludwigsburger Bärenwiese und den Karabinern an seinem Gurt verknüpft ist. Der ausgebildete Baumkletterer fasst mit den Händen nach, klemmt gleichzeitig Knie und Füße um das Seil und arbeitet sich so Meter um Meter nach oben.