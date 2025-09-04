Wegen nicht standsicherer Bäume sperrt die Stadt Ludwigsburg den Otto-Konz-Weg. Eine Esche war bereits auf die Straße gestürzt. Was das für Besucher des Freibads Hoheneck bedeutet.

Am Otto-Konz-Weg in Hoheneck hat sich am Dienstag im Fischerwäldle ein Baum aus dem Steilhang gelöst und ist auf die Fahrbahn gestürzt. Es handelte sich um eine etwa zehn Meter lange Esche mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hoben den Baum mit einem Kran an, legten ihn ab und zerschnitten ihn mit einer Kettensäge.

 

Eine im Auftrag des städtischen Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen sofort eingeleitete Begutachtung durch Fachleute im Fischerwäldle ergab, dass sich weitere Bäume im Steilhang bereits in Bewegung gesetzt haben. „Diese stellen damit eine akute Gefährdung für Verkehrsteilnehmende sowie für Fußgänger dar“, teilt die Stadtverwaltung Ludwigsburg mit.

Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit wird der Otto-Konz-Weg ab diesem Freitag und bis auf Weiteres gesperrt. Die Stadt Ludwigsburg überprüfe die Lage regelmäßig. Der Zugang zum Freibad Hoheneck sowie zur Gaststätte soll über eine ausgeschilderte Umleitung weiterhin möglich.