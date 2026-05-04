Baumsturz im Rems-Murr-Kreis Tödlicher Unfall: Die Stadt Waiblingen zieht Konsequenzen
Nach dem tödlichen Baumsturz in Waiblingen verschärft die Stadt Kontrollen und bildet eine Task Force. Die Haftungsfrage nach dem Unfall ist noch nicht geklärt.
Nach dem tödlichen Baumsturz in Waiblingen verschärft die Stadt Kontrollen und bildet eine Task Force. Die Haftungsfrage nach dem Unfall ist noch nicht geklärt.
Die Stadt Waiblingen hat nach dem tragischen Baumsturz im März Konsequenzen gezogen. Seit dem tödlichen Unfall wurden auf den privaten Waldgrundstücken entlang der Klinglestalstraße rund 220 Eschen gefällt. Dies ist laut den Angaben der Stadt zuvor in einer Versammlung mit den privaten Eigentümern der Grundstücke besprochen und abgestimmt worden. Die Rodung ist aber nicht das einzige Mittel, mit dem die Stadt dem Eschentriebsterben begegnen will. Die Baumkrankheit ist vermutlich die Ursache für den tragischen Unfall.