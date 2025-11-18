Baupläne für XXL-Landtag Das übergroße „Hohe Haus“ soll in den Keller umziehen
Dem Landtag droht nach der Wahl 2026 eine massive Aufblähung. Während die Politik abwartet, schmiedet die Bauverwaltung Pläne – auch für einen „Interimsplenarsaal“.
Der Professor wählte ein einprägsames Bild. Einmal mehr kritisierte Joachim Behnke von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen, dass der Landtag bei der Änderung des Wahlrechts keinerlei Vorsorge gegen eine enorme Aufblähung getroffen habe. Wie man sehenden Auges ein „XXL-Parlament“ riskiere, sagte er im Oktober bei einer FDP-Veranstaltung im Plenarsaal, das erinnere ihn an den „Bau eines Hauses ohne Blitzableiter auf einem Berggipfel“.