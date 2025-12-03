Zehn Wohnungen, ober- und unterirdische Parkplätze sowie Gastronomie mit einer Außenterrasse: Hemmingen hatte große Pläne für den Ortskern. Das Bauprojekt ist nun geplatzt.
03.12.2025 - 09:00 Uhr
Aus den Plänen der Gemeinde Hemmingen, den Ortskern aufzuhübschen, wird erst mal nichts. Konkret geht es um das Gebäude am Werner-Nafz-Platz 4 (vor der Umbenennung Hauptstraße 4) samt der Umgebung. Das Gebäude mit Baujahr etwa 1870 sollte einem Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage weichen – doch genau die versetzt dem Projekt nun den Todesstoß.