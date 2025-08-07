Lange hat es gedauert, bis es so weit war. Doch am Dienstagabend wurde der erste Spatenstich für das Großprojekt in Kirchberg/Murr (Rems-Murr-Kreis) gefeiert.

sar 07.08.2025 - 09:00 Uhr

Was lange währt, wird hoffentlich endlich gut: Nachdem der Kirchberger Gemeinderat sich nach 13 Jahren reiflicher Überlegung dazu entschlossen hat, die im Jahr 1970 errichtete Gemeindehalle nicht zu sanieren, sondern einen Neubau in unmittelbarer Nähe zu errichten, konnte nun am Dienstagabend der erste Spatenstich gefeiert werden – in Anwesenheit zahlreicher Gäste aus Bundestag, Landtag und Landkreis sowie künftiger Nutzer, die im Bauausschuss beratend tätig sind. Es sei „Wahnsinn“, wie teuer Bauen inzwischen geworden sei, sagte Bürgermeister Frank Hornek.