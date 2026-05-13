 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Neubebauung des Post-Voba-Areals muss warten

Bauprojekt in Sindelfingen Neubebauung des Post-Voba-Areals muss warten

Bauprojekt in Sindelfingen: Neubebauung des Post-Voba-Areals muss warten
1
Eigentlich sind Stadthaus (Mitte links) und Bürgerzentrum (rechts daneben) geplant, nun wird erst einmal der Platz vergrößert. Foto: Hähnig/Gemmeke Architekten

Ende des Jahres wird die alte Post in Sindelfingen abgerissen. Doch wegen der angespannten Finanzlage will man mit der Neubebauung warten und die Baugrube einfach auffüllen.

Noch in diesem Jahr soll das alte Postgebäude in der Sindelfinger Innenstadt abgerissen werden. Da wegen der angespannten finanziellen Lage der Stadt sich die geplante Bebauung vermutlich verzögern wird, muss nun ein anderer Plan her: Die Baugrube soll aufgefüllt werden und so ein weiterer Platz für Veranstaltungen entstehen.

 

Große Pläne haben die Stadtverwaltung und der Sindelfinger Gemeinderat für die Entwicklung eines Filetstücks in der Innenstadt. Auf dem sogenannten Post-Voba-Areal zwischen Marktplatz und Busbahnhof sollen ein Stadthaus mit Arztpraxen und Büroflächen sowie ein Kultur- und Bürgerzentrum entstehen. Die alte Volksbank wurde schon vor Jahren abgerissen. Auf dieser Fläche hat sich mittlerweile der „Grüne Platz“ etabliert, auf dem Veranstaltungen wie Konzerte stattfinden. Noch steht die alte Post in direkter Nachbarschaft. Doch in diesem Jahr soll nun auch sie abgerissen werden.

Gewerbesteuer massiv eingebrochen

Noch 2025 war im Gemeinderat diskutiert worden, ob man die Baugrube nach dem Abriss zunächst auffüllen solle. Die Stadtverwaltung hatte dies abgelehnt mit der Begründung, dass man ja schnell mit der neuen Bebauung beginnen möchte. Doch nun hat sich die finanzielle Situation der Stadt innerhalb kurzer Zeit drastisch verändert. Ein massiver Einbruch bei der Gewerbesteuer verbunden mit der angespannten Weltwirtschaftslage hat dazu geführt, dass die Verwaltung einen Nachtragshaushalt aufstellen musste. Drastische Sparmaßnahmen sind angesagt. Dies trifft nun auch die geplanten Investitionen, die zum großen Teil verschoben werden.

„Nach dem Rückbau des Postgebäudes“ könne nicht von einer „zeitnahen Bebauung des Fläche ausgegangen werden“, heißt es im schönsten Bürokratendeutsch in der Vorlage der Stadtverwaltung für den Gemeinderat. Deshalb schlägt die Verwaltung vor, die nach dem Abriss der Post entstehende Baugrube zu befüllen. Dies kostet 130 000 Euro und kommt zu den Kosten von 845 000 Euro für den Abriss des Postgebäudes hinzu.

Unsere Empfehlung für Sie

Post-VoBa-Areal und „Grüner Platz“: Was für Sindelfingens „zentralste Fläche“ geplant ist

Post-VoBa-Areal und „Grüner Platz“ Was für Sindelfingens „zentralste Fläche“ geplant ist

Mehr Grün, kein Hochhaus – die Pläne für das Post-VoBa-Areal und den „Grünen Platz“wurden erheblich verändert. Was denken Bürger über dieses Sindelfinger Millionenprojekt?

Die aufgefüllte Fläche könnte als weiterer Platz für Veranstaltungen genutzt werden, insbesondere während der Zeit des Marktplatzumbaus, so der Vorschlag der Stadtverwaltung. Eventuell wird dann künftig der Wochenmarkt dort stattfinden.

Abriss soll im Herbst erfolgen

Der Abriss der alten Post soll im Herbst beginnen und bis Weihnachten abgeschlossen sein. Im Januar kann dann die Baugrube befüllt werden und ab Februar die Fläche als Ausweichplatz für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Der Gemeinderat stimmte diesem Antrag am Dienstag einstimmig zu. Die Pläne für ein Stadthaus und das Bürger- und Kulturzentrum sind damit vermutlich zwar nicht aufgehoben, aber vermutlich für lange Zeit aufgeschoben.

Weitere Themen

Teures Gerät: Unbekannte klauen Aufsitzrasenmäher des VfL Oberjettingen

Teures Gerät Unbekannte klauen Aufsitzrasenmäher des VfL Oberjettingen

Diebe haben einen Aufsitzrasenmäher im Wert von mehreren Tausend Euro vom Sportplatz des VfL Oberjettingen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Edmund Langner
Aus für Geburtshilfe Herrenberg: Polizeieinsatz oder Parkplatz-Baby – Hebammen erinnern sich an kuriose Momente

Aus für Geburtshilfe Herrenberg Polizeieinsatz oder Parkplatz-Baby – Hebammen erinnern sich an kuriose Momente

Fast 50.000 Geburten sind in 44 Jahren im Herrenberger Krankenhaus betreut worden. Ärztinnen und Hebammen erzählen ganz besondere Geschichten, die ihnen im Gedächtnis geblieben sind.
Von Martin Dudenhöffer
Gastro-Events am Wochenende: Schlemmermarkt und Street Food Fiesta

Gastro-Events am Wochenende Schlemmermarkt und Street Food Fiesta

Am langen Wochenende gibt es im Kreis Böblingen allerhand Leckeres auf den Straßen. In Sindelfingen lockt der Schlemmermarkt, in Böblingen die Street Food Fiesta.
Von Julia Theermann
Mann ist polizeibekannt: 33-Jähriger bedroht Edeka-Angestellte in Altdorf mit Messer

Mann ist polizeibekannt 33-Jähriger bedroht Edeka-Angestellte in Altdorf mit Messer

Nach einem Diebstahl im Edeka-Markt in Altdorf hat ein 33-Jähriger zwei Angestellte mit einem Messer bedroht. Der Mann fiel schon früher auf diese Weise auf.
Von Eddie Langner
Bauprojekt in Sindelfingen: Neubebauung des Post-Voba-Areals muss warten

Bauprojekt in Sindelfingen Neubebauung des Post-Voba-Areals muss warten

Ende des Jahres wird die alte Post in Sindelfingen abgerissen. Doch wegen der angespannten Finanzlage will man mit der Neubebauung warten und die Baugrube einfach auffüllen.
Von Gerlinde Wicke-Naber
Bahnhofs-Putzete: Für mehr Sicherheit und Sauberkeit: Rund 50 Leute schrubben Böblinger Bahnhof

Bahnhofs-Putzete Für mehr Sicherheit und Sauberkeit: Rund 50 Leute schrubben Böblinger Bahnhof

Die Deutsche Bahn hat eine große Putz-Aktion am Böblinger Bahnhof gemacht. Die Hoffnung der Verantwortlichen: Ein sauberer Bahnhof wirkt nicht nur einladender, sondern auch sicherer.
Von Anke Kumbier
Polizei sucht Zeugen: 82-jähriger Radfahrer nach Unfall in Schönaich schwer verletzt

Polizei sucht Zeugen 82-jähriger Radfahrer nach Unfall in Schönaich schwer verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Schönaich schwer verletzt worden. Noch ist unklar, wie genau es zu dem Unfall kam.
Von Eddie Langner
Feuerwehrfest Dagersheim: Mitmach-Aktionen: Einmal als Stuntman im Auto überschlagen

Feuerwehrfest Dagersheim Mitmach-Aktionen: Einmal als Stuntman im Auto überschlagen

Die Dagersheimer Abteilung der Böblinger Feuerwehr feiert am kommenden Wochenende ihr 150-jähriges Jubiläum. Dabei geht es extrem actionreich zu.
Von Melissa Schaich
Kreis Böblingen: Ingenieurdienstleister Bertrandt macht weiter Verluste

Kreis Böblingen Ingenieurdienstleister Bertrandt macht weiter Verluste

Der kriselnde Automobilsektor macht auch den Zulieferern zu schaffen. Der Ingenieurdienstleister Bertrandt meldet Verluste – und musste Stellen in Deutschland abbauen.
Beistand im Notfall: „Manchmal muss man das Furchtbare einfach nur aushalten“

Beistand im Notfall „Manchmal muss man das Furchtbare einfach nur aushalten“

Mitten in der Nacht verliert Birgit Mellau ihren Mann bei einem Unfall. Als die Polizei vor der Tür steht, beginnt für sie ein Albtraum. An ihrer Seite: Monika Friedrich vom DRK.
Von Nathalie Mainka
Weitere Artikel zu Sindelfingen Post
 
 