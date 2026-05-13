Bauprojekt in Sindelfingen Neubebauung des Post-Voba-Areals muss warten
Ende des Jahres wird die alte Post in Sindelfingen abgerissen. Doch wegen der angespannten Finanzlage will man mit der Neubebauung warten und die Baugrube einfach auffüllen.
Ende des Jahres wird die alte Post in Sindelfingen abgerissen. Doch wegen der angespannten Finanzlage will man mit der Neubebauung warten und die Baugrube einfach auffüllen.
Noch in diesem Jahr soll das alte Postgebäude in der Sindelfinger Innenstadt abgerissen werden. Da wegen der angespannten finanziellen Lage der Stadt sich die geplante Bebauung vermutlich verzögern wird, muss nun ein anderer Plan her: Die Baugrube soll aufgefüllt werden und so ein weiterer Platz für Veranstaltungen entstehen.