Bauprojekt lässt aufhorchen: Jugend-WG und Wohnungen für Unvermittelbare in bester Lage geplant

Steuert man in der Schillerstraße in Steinheim auf die Kreuzung zur Lönsstraße zu, stößt man inmitten des dicht besiedelten Wohngebiets auf eine völlig unberührte, fast 20 Ar große Wiese. Makler würden von einem Filetstück in Top-Lage schwärmen. Und so blieb es natürlich über die Jahre nicht aus, dass bei der katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist Steinheim-Murr als Eigentümerin immer mal wieder Anfragen von Bauträgern für das Areal eingingen. Doch die Christen haben ihre eigenen Überlegungen angestellt, die auf eine soziale Bebauung abzielen und nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind – und nun verwirklicht werden sollen.