Bauprojekt lässt aufhorchen: Jugend-WG und Wohnungen für Unvermittelbare in bester Lage geplant
Auf dem fast 20 Ar großen Areal sollen drei Häuser mit 19 Wohneinheiten entstehen. Foto: Andreas Essig

In einem Wohngebiet in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) will die katholische Kirche ein Bauprojekt mit sozialem Anspruch realisieren. Ein Brennpunkt sei nicht zu befürchten.

Steuert man in der Schillerstraße in Steinheim auf die Kreuzung zur Lönsstraße zu, stößt man inmitten des dicht besiedelten Wohngebiets auf eine völlig unberührte, fast 20 Ar große Wiese. Makler würden von einem Filetstück in Top-Lage schwärmen. Und so blieb es natürlich über die Jahre nicht aus, dass bei der katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist Steinheim-Murr als Eigentümerin immer mal wieder Anfragen von Bauträgern für das Areal eingingen. Doch die Christen haben ihre eigenen Überlegungen angestellt, die auf eine soziale Bebauung abzielen und nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind – und nun verwirklicht werden sollen.

 

Wenn die Behörden grünes Licht geben, werden auf der Fläche im Gebiet Horrenwinkel insgesamt drei Häuser errichtet mit zusammen 19 Wohneinheiten. Zehn Wohnungen werden für Menschen reserviert sein, die auf dem normalen Immobilienmarkt weitgehend chancenlos sind. Alleinerziehende mit Kind könnten hier zum Beispiel leben, sagt Rudolf Grill, der Vorsitzende des Kirchengemeinderats. In acht weiteren Apartments werden Menschen mit einer Behinderung einziehen. Und nicht zuletzt wird auf 332 Quadratmetern und über zwei Geschosse verteilt eine WG für Kinder und Jugendliche entstehen.

Pfarrer stellt klar: Ängste sind unbegründet

Über drei Häuser verteilt sollen 19 Wohneinheiten entstehen. Foto: Katholische Kirche

„Es werden dort bis zu acht Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren wohnen“, erklärt Pius Angstenberger, Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Bottwartal. Es handele sich um Heranwachsende, „die aus ihren Familien herausgelöst werden müssen“.

Bei dem einen oder anderen Anwohner mag dabei das Kopfkino anspringen und die Vorstellung von Kids aus einem schwierigen Umfeld entstehen, die vielleicht auf der Suche nach Stress durch den Horrenwinkel ziehen. Doch Angstenberger stellt klar, dass solche etwaigen Ängste unbegründet sind. „Wir sehen da kein Potenzial für einen Brennpunkt“, betont der Theologe. Die WG werde von der Caritas betreut, erklärt Rudolf Grill. Rund um die Uhr sei Personal vor Ort, das sich um die Kinder und Jugendlichen kümmere.

Die Caritas wird überdies den Hut aufhaben, was die Vermittlung der Wohnungen an die eigentlich Unvermittelbaren anbelangt. Hier greift das Tür-Öffner-Programm des sozialen Verbands. Bei dem Projekt mietet die Caritas eine Wohnung an, um sie dann an Menschen weiterzuvermieten, die mit direkten Anfragen keine Chance hätten. Die Eigentümer bekommen auf dem Weg mit der Caritas einen Ansprechpartner bei möglichen Problemen und müssen sich keine Sorgen machen, dass womöglich zum vereinbarten Zeitpunkt kein Geld überwiesen wird. „Auf die Wohnungen können sich Einzelne oder Familien mit maximal drei Personen bewerben“, sagt Angstenberger.

„Für die Wohnungen können sich Einzelne oder Familien mit maximal drei Personen bewerben.“

Pius Angstenberger, Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Bottwartal

Bei den acht 1,5-Zimmer-Apartments für Menschen mit Behinderung machen die Steinheimer Katholiken indes gemeinsame Sache mit der Stiftung Liebenau. Die gemeinnützige Gesellschaft will Frauen und Männern mit Handicap möglichst viel Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Mit im Boot sind bei dem Projekt zudem ein Investor und eine Baufirma, die die Häuser schlüsselfertig errichtet. Die Steinheimer Kirchengemeinde bringt zur Finanzierung Grundstücksflächen ein und erwirbt die Räumlichkeiten für die Jugend-WG, um sie an die Caritas zu vermieten. Die übrigen Wohneinheiten schultert der Geldgeber. Man rechne damit, dass das Okay der Behörden bis Sommer vorliegt, dann sollen zeitnah die Bagger anrücken, sagt Pius Angstenberger. Ende 2027 könnten die Arbeiten abgeschlossen sein.

Anwohner fragen, ob die Parkplätze reichen

Pfarrer Pius Angstenberger spricht von einem sozialen Leuchtturmprojekt. Foto: Archiv (privat)

Die Stadt dürfte den Katholiken keine Steine in den Weg legen. Das Konzept sei stark, sagt der Bürgermeister Thomas Winterhalter. Es sei begrüßenswert, wenn bezahlbarer Wohnraum geschaffen werde. Zudem sei der Landkreis dankbar für jede Wohngruppe, die aus der Taufe gehoben werde.

Die Anwohner sind über das Projekt ebenfalls informiert worden. Die Atmosphäre sei sehr sachlich gewesen, das Konzept unterm Strich als überzeugend empfunden worden, berichtet Rudolf Grill. Etwaige Bedenken habe man ausräumen können, zum Beispiel zu den Jugendlichen oder ob die 20 Parkplätze an den Häusern ausreichen, ergänzt Angstenberger. „Ich denke, das wird ein soziales Leuchtturmprojekt“, sagt der Pfarrer.

Von Christian Kempf
